НБУ продолжил валютную либерализацию: разрешил банкам досрочно погашать кредиты в пользу нерезидентов

Национальный банк Украины продолжил либерализацию на валютном рынке, разрешив банкам досрочно погашать кредиты перед банками-нерезидентами с рейтингом не ниже «А3»/ «А-» ведущих мировых рейтинговых компаний Fitch Ratings, Standard&Poor's или Moody's.

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Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №33, вступающее в силу сегодня, 14 апреля.

Согласно документу, также банки смогут досрочно погашать задолженность по кредитам, предоставленным иностранными кредиторами за счет средств, полученных от размещения долговых ценных бумаг за пределами Украины.

По оценкам НБУ, эти шаги будут способствовать улучшению инвестиционного климата в стране и упрощению работы экспортеров, но не приведут к дестабилизации на валютном рынке.

Также Нацбанк повысил в 5 раз – до 5 млн долл. США максимальный размер предоплаты по импортным контрактам, для которых не требуется использование аккредитивной формы расчетов с подтверждением первоклассного банка.

Как отмечается в сообщении НБУ, опыт увеличения этого лимита в 2 раза – до 1 млн долл. в сентябре прошлого года показал, что этот шаг не окажет значительного влияния на объем таких платежей.

Ранее Национальный банк разрешил бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014-2016 годы, при этом максимальная сумма соответствующих перечислений за рубеж увеличена в 5 раз – до 5 млн долл. в течение месяца. Бизнес сможет воспользоваться этой возможностью с мая текущего года.

По оценкам регулятора, с момента разрешения Нацбанком выплаты дивидендов за 2014 и 2015 годы, или с июня 2016 года, бизнес уже перечислил за рубеж дивиденды на 1 млрд долл. США, при этом покупка валюты на эти цели равномерно распределялась во времени и поэтому не оказала негативного влияния на валютный рынок.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует смягчить ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В частности, с 5 апреля Нацбанк повысил лимит покупки наличной валюты для граждан в 12,5 раза – до 150 тыс. грн в сутки, а также снизил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами до 50% с 65%, предусмотренных ранее.