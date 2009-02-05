Казахстан провел девальвацию национальной валюты

Национальный банк Казахстана 4 февраля провел девальвацию национальной валюты, ослабив тенге по отношению к доллару на 25 процентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Нацбанка Григория МАРЧЕНКО.

Нацбанк Казахстана довел курс тенге по отношению к доллару со 120 до 150 тенге. По словам Г.МАРЧЕНКО, в дальнейшем предполагается, что тенге по отношению к доллару будет находиться в пределах отметки в 150 тенге с колебаниями примерно в 3%.

Ранее министр экономики и бюджетного планирования страны Бахыт СУЛТАНОВ заявлял, что девальвация тенге не будет больше 10%. При этом бюджет Казахстана предполагает, что курс доллара составит 123,5 тенге.