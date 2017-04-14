"Я верю в успех": Гройсман готов нести политическую ответственность за реформы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман готов нести политическую ответственность за успех пяти предложенных правительством реформ для обеспечения экономического роста: пенсионную и земельную реформы, публичную приватизацию, а также реформы образования и медицины.

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Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте во время часа вопросов к правительству.

«Пять ключевых реформ, и изменения будут ощутимы. И я готов за успех этих реформ нести всю политическую ответственность, но я верю в успех реформ», - сказал Гройсман.

Премьер в очередной раз призвал Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть и принять пакет реформ, которые позволят изменить макроэкономическую ситуацию, обеспечить рост экономики в стране и устойчивую социальную защиту.

Премьер-министр подчеркнул, что предложенные правительством реформы позволят каждому украинцу почувствовать изменения в жизни.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 3 апреля утвердил среднесрочный план развития страны до 2020 года, который базируется на достижении устойчивого экономического роста на 4-5% ВВП в год, обеспечении эффективного государственного управления, развитии человеческого капитала, верховенстве права, а также развитии оборонного сектора.

Пенсионная реформа, которую предлагает правительство, предусматривает отмену налогообложения пенсий, поднятие пенсий с 1 октября для более чем 5 млн пенсионеров, а также устранение дефицита пенсионного фонда к 2024 году. Земельная реформа предусматривает отмену моратория на продажу земли между физическими лицами-гражданами Украины с максимальным размером участка в 200 га на одного покупателя.