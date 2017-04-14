Украинский бизнес ожидает оживления деловой активности – исследование НБУ

Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в первом квартале 2017 года повысился до 113,3% со 108,7% в предыдущем квартале, при этом предприятия ожидают оживления деловой активности четвертый квартал подряд.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на результаты опроса регулятором руководителей предприятий, оптимистично настроены компании всех видов экономической деятельности, при этом более всего – руководители предприятий транспорта и связи, а также перерабатывающей промышленности.

Согласно опросу, в первом квартале на фоне незначительного усиления девальвационных процессов бизнес ослабил инфляционные ожидания до 15,6% с 16,2% в четвертом квартале 2016 года.

По оценкам предприятий, основными факторами влияния на рост потребительских цен остаются обменный курс и затраты на производство.

В то же время, компании ожидают усиления влияния налоговых изменений на динамику инфляционных процессов.

Как сообщал УНИАН, украинский бизнес в конце 2016 года существенно улучшил свои ожидания относительно объемов производства товаров и услуг в 2017 году, при этом предприятия ухудшили свои ожидания относительно уровня инфляции на 2017 год.