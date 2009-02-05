ДАЙДЖЕСТ СМИ за 5 февраля

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Газета по-киевски» опубликовала сегодня материал с названием «Латать дыры в бюджете будут... дети». В нем начальник Управления по вопросам семьи и молодежи Святошинского РГА города Киева Юрий Лесков рассказывает о том, что на днях всех начальников районных управлений по делам молодежи и спорта собрали в КГГА на совещание, где заммэра Виталий Журавский заявил о планах создания при городской администрации нового КП «Подростковый клуб». «В этом «клубе» хотят объединить все детские кружки и секции, подчиненные районам, – говорит Юрий Лесков. – И ввести там среднюю месячную плату для детей – 450 грн. Таким образом, они собираются наполнять бюджет». http://mycityua.com/articles/city/2009/02/05/090551.html

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Газета «Экономические известия» опубликовала материал «Минагро выдержало экзамен», в котором подаются оценки главы Минагрополитики Юрия Мельника относительно выполнения приоритетных задач, поставленных правительством перед его ведомством в прошлом году. По его словам, 2008 год был отмечен беспрецедентной активностью Аграрного фонда. «Аграрный фонд в прошлом году работал практически по всем определенным законодательством направлениям: проводил финансовые интервенции, закупки в продрезерв, впервые за всю свою историю работал на форварде, проводил залоговые закупки», - заявил Юрий Мельник. http://www.eizvestia.com/markets/full/4176723

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Также в «Экономических известиях» в статье «Кабмин отдаст бюджетные деньги госбанкам» сообщается, что редакция газеты располагает текстом постановления Кабмина №52, которое обязывает все органы местного самоуправления и коммунальные предприятия перевести свободные средства в госбанки. Также правительство требует, чтобы в течение месяца были разорваны депозитные договоры с частными банками, подписанные до 1 января 2009 г. http://www.eizvestia.com/markets/full/4176726

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В газете «День» в материале «Страшилка» или естественный процесс?» размещено интервью президента Центра антикризисных исследований Ярослава Жалило. В беседе рассматривается ситуация с национальной денежной единицей, а также обсуждается возможность эмиссии гривни (в стремлении к которой сегодня обвиняют друг друга ведущие политические силы). http://www.day.kiev.ua/263994/

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«Коммерсантъ.ua» в статье «Правительство заземляет нефтепереработчиков» приводит заявление министра агрополитики Юрия Мельника о достижении договоренности с нефтепереработчиками о поставках дешевого топлива для проведения посевной кампании. Около трети объема топлива, необходимого для проведения весенней посевной кампании, – 150-200 тыс. т – будет куплено у нефтеперерабатывающих предприятий по цене ниже рыночной, сообщил вчера он. http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1113645

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Газета «Дело» в статье «У «Укравтодора» миллиард долгов» разъясняет ситуацию с кредитом предприятия. «Принято решение о досрочном погашении кредита перед банками-кредиторами. Выплаты уже частично возвращены и до конца недели будут завершены», - заявил по этому поводу глава компании Вадим Гуржос. Отмечается, что половина долга «Укравтодора», по официальным заявлениям его представителей, перешла швейцарскому инвестиционному банку Credit Suisse, и если верить Гуржосу, компания намерена до конца этой недели полностью погасить кредит перед финансовой компанией Morgan Stanley. http://delo.ua/news/100165/

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Также «Дело» опубликовало материал «Из банковской системы уже вывели 62,5 миллиарда», в котором изложены показатели оттока депозитов из банковской системы в последние месяцы. Также приводятся оценки данных тенденций, высказываемые экономическими экспертами. «Реального увеличения депозитов населения нет. Номинальное повышение происходит из-за курсовой разницы, которая возникает при пересчете долларовых депозитов в гривню», - пояснияет аналитик инвесткомпании «Драгон Капитал» Елена Билан. http://delo.ua/news/100162/

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Парламентская газета «Голос Украины» в материале «Деньги, выделенные на ликвидацию разлива нефти в Керченском заливе, разворованы» рассказывается о выводах Госслужбы по борьбе с экономической преступностью Крыма относительно эффективности использования средств для ликвидации последствий аварии. Сообщается, что государству нанесены убытки в размере почти 10 млн. грн., и по этому факту возбуждено уголовное дело. http://www.golos.com.ua/rus/article/1233764512.html

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В опубликованной в правительственной газете «Урядовый курьер» статье «Весна идет – надежды несет» представлен взгляд на перспективы посевной 2009 года заместителя министра аграрной промышленности Бориса Супиханова. «В возобновлении надлежащего кредитования аграрии нуждаются точно так же, как и в хорошей погоде для посевной», - заявляет, в частности, замминистра http://www.ukurier.gov.ua/index.php?articl=1&id=642 .

СМИ России

«Независимая газета» в статье «Глава Сбербанка сказал всю правду» приводит вчерашние резкие высказывания председателя Сбербанка, экс-министра экономразвития России Германа Грефа. Впервые с начала кризиса глава крупнейшего госбанка страны выступил с публичной критикой в адрес правительства и его антикризисных мер. Он заявил об отсутствии нормальных механизмов выработки экономических решений в правительстве, которое не имеет долгосрочной программы выхода из кризиса и прибегает к сиюминутным и непрофессиональным действиям. По словам Грефа, кризис продлится, по крайней мере, до 2012 года – и спринтерская тактика властей может только навредить оздоровлению. http://www.ng.ru/economics/2009-02-05/1_gref.html

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«Минус триллион» - так называется материал в газете «Ведомости», в котором излагаются взгляды на проблемы бюджета-2009 первого вице-премьера России Игоря Шувалова и российского министра финансов Алексея Кудрина. «Весь гламурный налет моментально отлетел», - цитирует газета Шувалова. Расходы бюджета-2009 будут сокращены, обещает он. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/05/180259

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Издание «Коммерсантъ» разместило статью «Правительство сыграет с банками в лотерею», в которой сообщаются подробности совещания по реструктуризации банковской системы у премьер-министра РФ Владимира Путина. Со ссылкой на участников совещания рассказывается, что на нем был представлен список из 81 системообразующего банка и рассматривались два варианта их господдержки — спасение 4-5 или 30 банков. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1113545

(УНИАН)