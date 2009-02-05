Сенат США смягчил план спасения экономики

Сенат конгресса США проголосовал за отмену некоторых положений вызвавшего неоднозначную реакцию законопроекта о спасении национальной экономики. План спасения экономики подразумевает использование в отраслях только американских товаров, сообщает Би-би-си.

Речь идет о содержавшемся в плане призыве "покупать американское": его противники как в США, так и за рубежом, говорили о том, что он может стать причиной `торговой войны`.

По задумке авторов плана спасения американской экономики, при осуществлении предусмотренных им проектов должны были использоваться только американские товары - в частности, изделия металлургической и обрабатывающей промышленности. План предусматривает ассигнование 800 млрд. долларов.

Однако сенат принял поправки к законопроекту, предусматривающие соответствие плана международным торговым соглашениям с Канадой и Европейским союзом.

Ранее президент Барака Обама заявил, что Соединенные Штаты не должны давать поводов к обвинениям в протекционизме.

Как отмечает вашингтонский корреспондент Би-би-си Джонатан Бил, голосование в американском сенате последовало за предостережениями ЕС и Канады о том, что предложенные меры по стимулированию экономики США могут стать толчком к торговой войне.

Белый дом заявил, что при осуществлении программы общественных проектов выступает за приоритет собственных производителей, но лишь в том случае, если это не нарушает существующих торговых договоров.

По словам Джонатана Била, после голосования в сенате многие вздохнут с облегчением, однако следует еще удостовериться в том, что "размытую" версию законопроекта поддержит Палата представителей конгресса США.

В среду поздно вечером сенат проголосовал подавляющим большинством за то, чтобы предусмотренная планом практика "покупать американское" применялась только "в соответствии с обязательствами США по международным договорам".

При этом законодатели не поддержали предложение сенатора-республиканца Джона Маккейна вообще убрать это положение из текста.