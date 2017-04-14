Гройсман: за 25 лет в стране сложилась "безумно коррумпированная система ГФС"

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал украинский парламент принять участие в реформировании Государственной фискальной службы и пообещал, что правительство со своей стороны сделает все от него зависящее.

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Об этом Гройсман сообщил в ходе часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос народного депутата о том, когда правительство подпишет и опубликует концепцию реформирования Фискальной службы, принятую Кабмином в марте.

«Я хотел еще раз подчеркнуть, что мы наконец берем и делаем, об этом свидетельствуют цифры… Нужно разделить законодательную работу и исполнительную. Принимайте законы, которые вы считаете необходимыми, а мы их будем внедрять… Мы свою работу сделаем, и сделаем ее эффективно», – сказал премьер.

При этом он отметил, что за 25 лет в стране сложилась «безумно коррумпированная система ГФС», которую необходимо очищать, обновлять и изменять.

Гройсман напомнил, что с 1 апреля запущен электронный реестр НДС, чтобы сделать прозрачным возмещение одного из самых коррумпированных налогов в стране.

Глава правительства также отметил, что Кабмин утвердит и опубликует концепцию реформирования Фискальной службы после ее доработки.

«Постановления правительства разрабатываем, взвешиваем на своевременность и необходимость принятия для того, чтобы обеспечивать реорганизацию, и после того, как мы их доработаем и они будут приняты с доработкой в правительстве, они будут опубликованы», – сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины утвердил концепцию реформирования системы органов, которые реализуют государственную налоговую и таможенную политику.

Государственная фискальная служба, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

По словам главы Кабмина Владимира Гройсмана, ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине. В этой связи реформа ГФС является одним из приоритетов работы правительства.