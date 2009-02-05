Условия приватизации стратегических объектов прояснит спрос

Сроки и условия приватизации стратегических объектов, в том числе, ОАО “Укртелеком” и облэнерго, могут быть установлены исключительно после изучения спроса покупателей и конъюнктуры рынка, как этого требует действующее законодательство. Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Фонда госимущества Украины.

В пресс-службе напомнили, что распоряжением Кабинета министров Украины от 3 декабря 2008 г. №1517 был определен перечень объектов, которые подлежат продаже и подготовке к продаже в 2009 году.

Фонд отмечает, что относительно объектов, которые имеют стратегическое значение для государства, действующее законодательство предусматривает процедуру изучения спроса потенциальных покупателей, их заинтересованности в приобретении объекта. Проведение процедуры изучения спроса покупателей требует принятия соответствующих предписывающих актов ФГИУ и приведения их в соответствие с нормативными актами высших органов власти.

Сегодня действия Фонда направлены на нормативное обеспечение процедуры изучения спроса покупателей, выполнение поручений правительства по повышению инвестиционной привлекательности объектов и анализа конъюнктуры мирового инвестиционного рынка, говорится в сообщении.

В Фонде госимущества подчеркивают, что окончательное решение о дате и условиях выставления на продажу стратегических объектов, в частности, ОАО “Укртелеком” и облэнерго, будет принято исключительно с учетом итогов этой работ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля, в интервью журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ сообщил, что правительство планирует в марте провести приватизацию “Укртелекома”.

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 3 декабря 2008 г. №1517-р включил в список предприятий, чьи акции подлежат продаже в 2009 году, Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд, «Турбоатом», ряд генерирующих компаний - "Днепроэнерго", "Донбассэнерго", "Захидэнерго", "Центрэнерго", другие объекты.

19 декабря Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом №1178/2008 приостановил действие распоряжения Кабинета министров от 3 декабря №1517-р.

В частности, Указом запрещается продажа в 2009 году государственных пакетов акций ОАО «Турбоатом», ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Центрэнерго», ОАО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения», ОАО «Научно-производственный комплекс «Киевский завод автоматики имени Г. И. Петровского», ОАО «Феодосийская судостроительная компания «Море», ОАО «Мукачевский завод «Точприлад», а также отменяется подготовка к продаже в 2009 году Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), Херсонского государственного завода «Паллада».