Тимошенко: бюджет Стабфонда будет сформирован до марта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что бюджет Стабилизационного фонда будет сформирован до марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня во время своего отчета в Верховной Раде.

«Я надеюсь и верю, и работаю для того, чтобы Стабилизационный фонд был заполнен до марта, и с марта мы начали его расходовать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что бюджет Стабилизационного фонда будет формироваться за счет внешних заимствований.

«Этот Стабилизационный фонд составляет больше 21 млрд. грн., и он будет направлен исключительно на расходы развития», - подчеркнула она.

В частности, по словам премьер-министра, предусматривается, что средства Стабилизационного фонда в размере почти 5 млрд. грн. будут использоваться на удешевление кредитов для АПК, 5 млрд. грн. – в поддержку угольного производства, а также на финансирование подготовки к Евро-2012.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что из бюджета Стабилизационного фонда планируется выделить 2,756 млрд. грн. на закупку и модернизацию вооружения для украинской армии.

Глава правительства также сообщила, что из Стабилизационного фонда планируется выделить 800 млн. грн. на ипотечное кредитование, также на увеличение уставных капиталов «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка».