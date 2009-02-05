У Ющенко есть время для выступления с посланием к ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен выступить с ежегодным Посланием к Верховной Раде до 31 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир ЛИТВИН сегодня на заседании парламента, комментируя предложение депутатов фракции Партии регионов о необходимости обращения В.ЮЩЕНКО с посланием к парламенту.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что у Президента «время еще есть».

В то же время спикер отметил, что для того, чтобы парламент мог подготовиться, нужно, чтобы ВР получила информацию, «и эта информация была доведена до народных депутатов Украины за 5 дней».

В.ЛИТВИН также отметил, что Президент имеет право обращаться с внеочередными посланиями и к ВР, и к народу Украины.

Он выразил убеждение, что «Верховная Рада поддержит волю Президента».

Отвечая на вопрос об отказе Президента от участия в сегодняшнем заседании парламента, на котором рассматривается вопрос о социально-экономической ситуации в Украине и действиях органов власти по преодолению кризиса, В.ЛИТВИН отметил, что официально обратился к Президенту по этому поводу. Также, по его словам, у него состоялся телефонный разговор с Президентом Украины.

При этом В.ЛИТВИН не сказал, каким был ответ В.ЮЩЕНКО, отметив лишь, что «если Президент примет решение, то он сможет принять участие в любой момент в нашей работе».

Говоря об участии в заседании только двух председателей областных советов, спикер отметил, что не хотел бы, чтобы повторилась ситуация с принятием закона о престижности шахтерского труда, «когда водили их по всей Верховной Раде, а затем приняли решение, которое, к большому сожалению, не выполняется».