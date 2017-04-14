Украинский бизнес ожидает курс гривни на уровне 27-30 за доллар – опрос НБУ

Большинство представителей украинского бизнеса (63,5%) прогнозируют обменный курс гривни к доллару США в следующие 12 месяцев в пределах 27-30 гривни/доллар.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в первом квартале 2017 года для оценки Индекса деловых ожиданий, опубликованные на сайте регулятора.

Согласно опросу, среднее значение курса ожидается на уровне 29,44 гривни/доллар, что хуже прогнозируемого в четвертом квартале 2016 года показателя на уровне 29,16 гривни/доллар.

В то же время, доля респондентов, ожидающих снижения стоимости гривни к доллару в следующие 12 месяцев, сократилась до 86,5% с 89% в четвертом квартале 2016 года.

Сообщается, что в период проведения опроса средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в среднем составлял 27,06 гривни/доллар, а его ежедневные колебания не превышали 1,2% от среднего значения. В четвертом квартале 2016 года средневзвешенный курс в среднем составлял 25,78 гривни/доллар, а ежедневные колебания – около 3%.

Как сообщал УНИАН, Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в первом квартале 2017 года повысился до 113,3% со 108,7% в предыдущем квартале, при этом предприятия ожидают оживления деловой активности четвертый квартал подряд.