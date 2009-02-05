Кабмин планирует в течение года повысить минимальную зарплату

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство планирует в течение 2009 года увеличить минимальную заработную плату на 18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая с отчетом в Верховной Раде.

«Размер среднегодовой минимальной заработной платы в 2009 году, по сравнению с 2008 годом, реальной заработной платы, планируется на уровне плюс 18%, в бюджетной сфере – плюс 8,8%», - сказала она.

По ее словам, правительство будет пытаться на протяжении года постепенно увеличить заработную плату учителям на 12,6%, а также врачам – на 12%.

«Это несмотря на то, что кризис разрывает страну», - подчеркнула премьер-министр.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января 2009 г. на уровне 605 грн., с 1 апреля 2009 г. - 625 грн., с 1 июля 2009 г. - 630 грн., с 1 октября 2009 г. - 650 грн., с 1 декабря 2009 г. - 669 грн. в месяц.

Это предусмотрено Законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. №835-VI.

Размер должностного оклада работников бюджетных учреждений устанавливается исходя из размера оклада работника первого тарифного разряда – 545 грн. в месяц.

Работникам бюджетных учреждений, размеры должностных окладов которых будут меньше, чем определенный размер минимальной заработной платы, оклад устанавливается на уровне минимальной заработной платы.

С 1 декабря 2008 г. размер минимальной заработной платы в Украине был увеличен с 545 грн. до 605 грн