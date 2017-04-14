Украинский бизнес прогнозирует рост потребительских цен на 15,6%

Украинский бизнес прогнозирует рост потребительских цен в ближайшие 12 месяцев на 15,6%, что ниже прогноза предыдущего квартала на уровне 16,2%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национальным банком Украины руководителей предприятий страны в первом квартале 2017 года.

Читайте такжеЭксперты подсчитали, во сколько украинцам обойдется пасхальная корзина

Как отмечается в отчете по результатам опроса, в первом квартале выросла доля респондентов, прогнозирующих рост потребительских цен не выше 15% или их снижение, до 54% с 50,7% в четвертом квартале 2016 года.

Основными факторами влияния на рост цен бизнес назвал обменный курс (77,9%) и затраты на производство (70,9%), но при этом ожидает некоторого ослабления влияния курса.

По оценкам бизнеса, значительно усилится влияние на цены налоговых изменений (30,2% ответов, или на 10,4 п.п. больше предыдущего квартала).

Меньше всего на индекс потребительских цен, по мнению бизнеса, будет влиять динамика предложения денег в экономике (8,0%, снижение на 1,1 п.п.).

Как сообщал УНИАН, Индекс деловых ожиданий руководителей украинских предприятий в первом квартале 2017 года повысился до 113,3% со 108,7% в предыдущем квартале, при этом предприятия ожидают оживления деловой активности четвертый квартал подряд.