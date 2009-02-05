Тимошенко: бюджет в январе перевыполнен

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что бюджет в январе перевыполнен благодаря новому руководителю Государственной таможенной службы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время своего отчета в Верховной Раде.

«Когда пришло новое руководство Государственной таможенной службы, за 4 дня до конца месяца, до конца отчетного периода бюджет был выполнен на 47% по таможне. Это просто радикальный провал планировался, планировался сознательно, и только приход нового руководства позволил за 4 дня поднять эти ресурсы и выполнить общие и специальные доходы Гостаможслужбы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр подчеркнула, что Госбюджет за январь выполнен на 101%.

«Это значит, что мы сработали плюс 117 млн. грн. к плану», - добавила она.

«Как бы трудно ни было, как бы страну ни сотрясал кризис, мы прогнозируем, что в следующие месяцы доходная база достаточна, чтобы выполнять запланированный бюджет», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2009 года правительство освободило Валерия ХОРОШКОВСКОГО от должности председателя Государственной таможенной службы Украины и назначило на эту должность Анатолия МАКАРЕНКО, который до того работал начальником Киевской региональной таможни.

Третьего февраля на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что выполнение Государственного бюджета состоялось в последний рабочий день января и в значительной мере за счет авансовых платежей, в том числе по налогу на прибыль предприятий.

По оперативным данным Государственного казначейства Украины, которые привел Р.БЕССМЕРТНЫЙ, за январь в Госбюджет поступило 12,2 млрд. грн., по общему фонду госбюджет выполнен на 86,3% (поступило 9,1 млрд. грн. при уточненном плане 10,5 млрд. грн.). При этом по состоянию на 30 января выполнение Госбюджета по доходам составляло 59,3% плана, а 30 января в Госбюджет поступило еще 31,3%.

Основные поступления в Госбюджет обеспечили Государственная таможенная служба и Государственная налоговая администрация.