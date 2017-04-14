Гривня уходит на выходные с курсом 26,84 за доллар

В пятницу, 14 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,81/26,84 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4829/28,5121 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,8121 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 468 сделки на сумму 249,16 миллиона долларов.