Тимошенко пытается договориться с РФ о кредите

Партия “Единый центр” заявляет о попытках премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО договориться с российской властью о выделении значительного валютного кредита на погашение дефицита государственного бюджета.

Как сообщила УНИАН пресс-служба партии, об этом заявил народный депутат, член президиума “Единого центра” Василий ПЕТЁВКА.

"В Москву под завесой полной секретности отбыла группа правительственных чиновников с директивой от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО: любой ценой договориться о предоставлении валютного кредита под гарантии Кабинета Министров, который должен хотя бы на несколько месяцев покрыть колоссальную нехватку бюджетных средств", - сказал В.ПЕТЁВКА.

По его информации, “премьерский десант будет просить в Кремле, по меньшей мере, 5 миллиардов долларов”. "Эта огромная сумма должна быть распределена между проблемными статьями Госбюджета, чтобы создать впечатление выполнения правительством Ю.ТИМОШЕНКО раздутой государственной сметы. Поскольку денег в нереальном бюджете нет и не будет, премьер в ручном режиме бросит часть этой ссуды на латание бюджетных дыр", - отметил политик.

«Это позволит ей громко заявлять о пополнении бюджета и финансировании государственных программ. Таким образом, валютная подачка из Москвы будет приносить и пиар-дивиденды в президентской кампании, которую Ю.ТИМОШЕНКО уже давно активно проводит. Фактически этим кредитом будет питаться не украинская экономика, а личный политический проект ТИМОШЕНКО», – считает народный депутат.

В то же время В.ПЕТЁВКА не исключил, что значительная часть из 5 миллиардов долларов по теневым схемам пойдет на финансирование избирательной кампании нынешнего премьера. "В случае, если такой кредит будет предоставлен, правоохранительные органы Украины должны тщательно следить за его использованием, чтобы не допустить незаконного иностранного вмешательства в ход избирательной кампании", - отметил политик.

Представитель “Единого центра” также отметил, что за любую ссуду нужно будет расплачиваться, а российские компаньоны Ю.ТИМОШЕНКО слишком далеки от благотворительности и бескорыстия. По его мнению, цена этого долларового заимствования может оказаться для Украины слишком высокой. «Неоднократно с официальных трибун звучали заявления о том, что ТИМОШЕНКО ведет с Россией политические торги, где в обмен на политическую и финансовую поддержку выставляет национальные интересы Украины. Не исключено, что уже скоро мы все станем свидетелями, как под контроль северного соседа будут переходить наши стратегические активы – газотранспортная система, мощные промышленные предприятия, ликвидные банки, энергетические компании», – добавил В.ПЕТЁВКА.