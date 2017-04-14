Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,81 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2681,2058 (14 апреля – 2686,4209)

100 EUR – 2850,1218 (14 апреля – 2855,6654)

10 RUR – 4,7628 (14 апреля – 4,7462)

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Как сообщал УНИАН, 14 апреля котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,81/26,84 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4829/28,5121 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,8121 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 468 сделки на сумму 249,16 миллиона долларов.