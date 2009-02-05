Второй транш кредита МВФ под вопросом

Из-за неготовности правительства пересмотреть бюджет предоставление второго транша кредита МВФ может быть отсрочено.

Об этом сообщил УНИАН в комментарии глава департамента аналитики компании «Astrum Investment Management» Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, миссия МВФ по итогам работы в Киеве констатировала наличие серьезных проблем в экономике Украины, главной из которых признан дефицит Госбюджета.

«В отличие от стран с развитыми экономиками, Украина не может позволить себе значительное бюджетное стимулирование. Несмотря на низкий государственный долг (20% ВВП), у государства сейчас нет возможности привлечь ни внутренние, ни внешние займы. Единственный реальный источник финансирования дефицита - эмиссия, которая только повысит инфляцию и обвалит курс гривны», - отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ.

Эксперт также отметил, что «фантазии на тему приватизации только подчеркивают серьезность намерений правительства финансировать бюджет за счет губительной эмиссии».