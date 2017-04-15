Порошенко одобрил введение среднесрочного бюджетного планирования

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон относительно введения среднесрочного бюджетного планирования.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Законом единовременно переносится срок подачи Министерством финансов основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня. Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование: сформировать бюджет и прогнозы на следующие три года.

Речь идет о том, что использование актуальных макроэкономических показателей позволит сделать более точные прогнозы.