Тимошенко: стабилизировать ценовую ситуацию трудно

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что пока Президент Виктор ЮЩЕНКО не внесет новую кандидатуру председателя Национального банка Украины в парламент, невозможно будет стабилизировать национальную валюту и привести в норму цены на внутреннем рынке.

Об этом премьер сказала сегодня в Верховной Раде, отвечая на вопрос народных депутатов, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров.

Как подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО, повышение цен на все виды товаров и услуг связано с дестабилизацией валютного курса. Премьер-министр заявила, что сегодня курс в Украине не может превышать 6-6,5 грн. за доллар: „Больше 7 он быть не может – это неестественно, это искусственные вещи, которые не объясняются никакими экономическими или финансовыми обстоятельствами”.

По словам главы правительства, завышенный курс доллара приводит к подорожанию всех импортированных товаров, в частности, продуктов питания, горюче-смазочных материалов, лекарственных средств, что, в свою очередь, предопределяет повышение цен на товары, которые производятся на внутреннем рынке. „Все подорожание сегодня в стране на все продукты, которые потребляют люди, связано с курсом доллар-гривня. Больше оснований нет”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

„Пока не поставим гривню в ее естественной размер, у нас будут такие проблемы”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.