Мировой кризис скоро закончится

Экономический кризис закончится через два квартала. К такому выводу пришли ученые Стэнфордского университета, пишет газета Дело.

При этом Ник Блюм, Макс Флетотто и Нир Ямович выдвинули теорию, согласно которой важным фактором спада экономической конъюнктуры, кроме дефицита кредитных ресурсов, является такая трудноопределимая материя, как «неуверенность в экономике».

Именно из-за нее предприниматели массово сворачивают свой бизнес, воздерживаются от инвестиций и оптимизируют свои расходы, хотя кризис их напрямую не коснулся. Ученные Стэнфорда даже разработали показатель «неуверенности», назвав его «индексом неуверенности». Кстати, по мнению ученых, сейчас «индекс неуверенности» достиг самого высокого уровня за последние 30 лет. Однако он может значительно уменьшиться уже через два квартала.

Экономисты Стэнфордского университета пришли к выводу, что «неуверенность в экономике — самостоятельная экономическая сила, которая воздействует на внутренний рынок независимо от проблем банковского сектора». Так, ученые выявили, что из-за неопределенности в будущем и паники многие компании начали сворачивать бизнес и воздерживаться от инвестиций, хотя кризис их напрямую не затронул. «Перед нами стена тумана», — так охарактеризовали ситуацию опрошенные менеджеры. «Безусловно, психологический фактор играет очень важную роль как во времена экономического роста, так и в период кризиса. Значительной составляющей того роста, который был 2-3 года назад в развитых странах, была всеобщая уверенность в том, что наступила эпоха благоденствия и рост будет только продолжаться», — отмечает Игорь Шевляков, аналитик Международного центра перспективных исследований.

Кроме того, ученые Стэнфордского университета разработали способ подсчета этой самой «неуверенности в экономике», а именно свой «индекс неуверенности». Он рассчитывается, исходя из показателей курсовых взлетов, падения акций, прогнозов экономического роста и занятости населения, а также расхождения в динамике развития объемов выручки и прибыли концернов. «Измерение этих факторов возможно только с точки зрения исторической динамики, потому что мнение человека может резко измениться. Это как мгновенный снимок», — объясняет Игорь Шевляков. Наступлению экономической рецессии соответствуют значения индекса, превышающие 40%. Проведенные учеными расчеты показали: рост «неуверенности в экономике» на 40% ведет к снижению экономики страны примерно на 1,8% в течение двух кварталов.

По данным экономистов, сейчас показатель «неуверенности в экономике» достиг самого высокого уровня за последние 30 лет. В то же время исторический анализ и модельные расчеты свидетельствуют, что даже высокая неуверенность становится для конъюнктуры тормозом лишь на короткий период времени. Ученые ожидают, что «туман» должен рассеяться в течение двух кварталов. Однако аналитики не столь оптимистичны. «Даже если плохие результаты экономики были следствием психологических факторов, то теперь эти плохие результаты — реальность и, соответственно, исправлять их намного сложнее, чем просто не допустить», — отмечает Юрий Белинский, глава департамента аналитики «Astrum Инвестиционный Менеджмент». По его словам, от повышения психологического тонуса рынки не возобновятся. «Конечно, паника всегда усугубляет ситуацию. И когда для паники не было причин, ситуация возобновляется быстро. Но в данном случае можно утверждать, что для паники были причины», — добавил эксперт.