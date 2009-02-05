Данилишин: Украина и РФ планируют снять торговые ограничения

Украина и Россия в ближайшее время планируют достичь договоренности о снятии ограничений с действия зоны свободной торговли, действующей между двумя странами.

Об этом в комментарии УНИАН заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

Он подчеркнул, что активизировать переговоры в этом направлении стороны планируют уже в середине февраля.

“Мы формируем все условия для того, чтобы зона свободной торговли, которая существует между Украиной и Россией, согласно договоренностям премьеров двух стран, действовала в полном объеме, то есть безо всяких исключений и ограничений”, - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он подчеркнул, что в этих условиях, безусловно, каждая страна будет защищать свои рынки. “Однако перспектива совместной деятельности должна быть направлена на благо и России, и Украины”, - добавил он.

“Мы все делаем для того, чтобы позиции украинских производителей были защищены в России”, - отметил он.