Тимошенко в ВР ведет переговоры с руководством МВФ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Верховной Раде проводит переговоры с руководством Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутатам сообщил первый вице-премьер Украины Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопрос депутатов об отсутствии Ю.ТИМОШЕНКО в сессионном зале.

«Я информирую вас, что премьер-министр находится в Верховной Раде. Сейчас мы используем время и работаем. Кабинет министров работает в Верховной Раде, потому что слишком долго у нас идут разговоры вместо того, чтобы мы работали, мы вынуждены иметь здесь очень интересное общение. И премьер-министр прямо сейчас в помещении Верховной Рады проводит очень ответственные переговоры с руководством Международного валютного фонда», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля во время встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО директор Департамента МВФ Марек БЕЛКА заявил, что Международный валютный фонд констатирует серьезные проблемы в украинской экономике.

Он назвал не совсем обычной практикой, когда в миссию МВФ, которая работает в конкретной стране, прибывает директор департамента фонда.

По словам М.БЕЛКИ, это необходимо воспринимать как очевидный признак того, что “мы обеспокоены серьезными проблемами в украинской экономике”.

Директор департамента МВФ заметил, что есть пакет проблемных вопросов, над решением которых фонд сотрудничает с Украиной, отметив, что эти вопросы все время обсуждаются представителями миссии МВФ с украинскими должностными лицами и разногласий здесь нет.

М.БЕЛКА отметил, что основной проблемный вопрос – какие необходимо предпринять меры для нивелирования разрыва финансирования, образовавшегося из-за дефицита бюджета.