Подорожало все: цена домашней паски в этом году возросла на треть - МЭРТ (инфографика)

Стоимость выпечки паски в 2017 году возросла на 35,3% по сравнению с прошлым годом, - до 30 грн.

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Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) на своей странице в Facebook, обнародовав так называемый «Индекс паски».

«Накануне Пасхальных праздников наша команда аналитиков уже второй раз подряд решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничной паски в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В ходе исследования мы обнаружили, что в домашних условиях она будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году», - говорится в сообщении.

В МЭРТ констатировали, что цены выросли почти на все ингредиенты. Больше всего - на 34% - подорожало сливочное масло. Оно же сильнее всего повлияло на рост конечной стоимости домашней пасхи, поскольку доля сливочного масла составляет около 30% ее стоимости.

Цены на муку выросли на 8,9% - до 9,26 грн, молоко – 34,3% (16,63 грн), изюм - 17,8% (106 грн), соль - 6,2% (4,76 грн), дрожжи – 5,9% (5,19 грн), масло – 6,5% (32,85 грн), яйца – 12,9% (10,87 грн), сахар – 17,5% (16,48 грн).

Вместе с тем сахарная пудра уже три года подряд стоит 40 грн за килограмм.

В сообщении указывается, что, согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2017 году сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 года к декабрю 2016).

«Обращаем ваше внимание, что «Индекс паски» не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты - приблизительные, осуществленные на основе мониторинга Государственной службы статистики цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития», - поясняется в сообщении.