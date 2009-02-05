Флэтчер и Бандурченко посидят минимум до апреля

Руководителю компании «Кингз Кэпитал» Александру БАНДУРЧЕНКО и организатору общества «Глобальная система тренингов» американцу Роберту ФЛЭТЧЕРУ, которые обвиняются в мошенничестве, до апреля продлен срок пребывания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виктор ИЛЬЧУК.

По его словам, соответствующие решения были вынесены Шевченковским районным судом Киева.

В то же время В.ИЛЬЧУК отметил, что в соответствии с действующим законодательством Украины, максимальный срок содержания под стражей на время продолжения следствия составляет 18 месяцев, но решение об этом уже должен выносить Апелляционный суд.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября прошлого года столичная милиция по обвинению в мошенничестве со средствами граждан задержала руководителя «Кингз Кэпитал» А.БАНДУРЧЕНКО. Основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) стали заявления граждан, которые в соответствии с заключенными соглашениями с «Кингз Кэпитал» не могут получить ни обещанные проценты, ни вложенные средства.

Организатор тренингов «Секреты миллионеров» Р.ФЛЭТЧЕР был задержан 22 ноября 2008 года.

По данным МВД, Р.ФЛЭТЧЕР обманул украинских граждан по меньшей мере на 500 млн. грн.

В ходе тренингов Р.ФЛЭТЧЕР выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал о разнообразных инвестиционных проектах, за счет которых можно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано - тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключали договоры ссуды и совместной деятельности под обещание выплаты от 20% до 300% годовых и получали средства.