Флетчер никуда не вкладывал деньги инвесторов

Следствие не выявило ни одного инвестиционного проекта в рамках расследования уголовного дела, возбужденного за мошенничество, в отношении организатора общества «Глобальная система тренингов» Роберта ФЛЕТЧЕРА, куда бы вкладывались получаемые им от граждан деньги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Виктор ИЛЬЧУК.

«Нет ни одного такого проекта, где он зарабатывал или были вложены деньги», - сказал он, отметив при этом, что уже установлено, что отдельные мизерные суммы в определенные проекты привлекались, но эти суммы равны взносам одного человека, посещавшего тренинги Р.ФЛЕТЧЕРА.

Кроме того, В.ИЛЬЧУК отметил, что, проверяя все предприятия, к которым Р.ФЛЕТЧЕР так или иначе мог иметь отношение, было установлено, что доля собственности акций Р.ФЛЕТЧЕРА составляет один процент, максимум до пяти, что, понятно, не позволяло ему ни руководить этим предприятием, ни получать обещанные им гражданам сверхприбыли.

Вместе с тем, В.ИЛЬЧУК не исключает, что в рамках расследования этого уголовного дела может появиться еще ряд лиц, которым можно будет предъявлять обвинение.

Говоря непосредственно о самом Р.ФЛЕТЧЕРЕ и его пребывании в Киевском следственном изоляторе, В.ИЛЬЧУК сказал: «Чувствует он себя неплохо. Жалоб и заявлений к органам следствия от него не поступало. Очень жалуется, что продлен срок содержания под стражей, поскольку он надеялся, что его освободят под залог».

В.ИЛЬЧУК также сообщил, что в органы МВД продолжают обращаться потерпевшие, однако ни один из них не подтвердил, что в результате вкладывания своих средств получил хоть какую-то прибыль, обещанную Р.ФЛЕТЧЕРОМ.