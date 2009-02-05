Банк Англии снизил ставку до 1%

Банк Англии сегодня снизил учетную ставку на половину процентного пункта до 1%, а Европейский центральный банк оставил ее на нынешнем уровне в 2%.

Как сообщает Би-би-си, нынешнее значение ставки является рекордно низким за всю 315-летнюю историю Банка Англии. По мнению некоторых аналитиков, столь серьезное снижение учетной ставки означает, что она больше не сможет использоваться как эффективный способ контроля инфляции.

В свою очередь, решение ЕЦБ было принято, несмотря на продолжающийся спад экономики еврозоны.