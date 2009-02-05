Межбанк: к закрытию торгов доллар подорожал

По итогам торгов на межбанке американская валюта подорожала.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9550/8,0750 грн., к 11:00 цены выросли до 8,00/8,10 грн. К закрытию ценовые уровни достигли максимума – 8,12/8,17 грн.

В 16:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,79 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2165/0,2215 грн., а к 11:00 цены повысились до 0,2180/0,2220 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2210/0,2240 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 36,2651 рубля (+0,0151).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2760/1,2905 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,1930/10,3770 грн., к 11:00 цены ушли вверх - 10,2490/10,4075 грн., и к 12:00 достигли уровня 10,3890/10,4895 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH откатились до 10,3825/10,4765 грн.