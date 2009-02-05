Временная администрация из ПИБа будет выведена

17:56, 05 февраля 2009
Финансы
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Уже в этом месяце

Временная администрация в «Проминвестбанке», которую ввел Национальный банк Украины 7 октября 2008 г., будет выведена уже в феврале. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Однако там пока не указывают точную дату выведения.

В то же время президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО сегодня во время пресс-конференции заявил, что, по его данным, временная администрация уже на днях должна закончить свою работу в банке.

«Я недавно разговаривал с КРОТЮКОМ (Владимир КРОТЮК – назначенный временным администратором «Проминвестбанка» - УНИАН) ,и он сказал, что уже на днях временная администрация должна быть выведена из банка», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины получил письмо ЗАО "АК «Проминвестбанк" от 20 января т.г. о возобновлении проведения банком расчетных операций по предприятиям государственного сектора.

Справка УНИАН. 7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка Владимира КРОТЮКА.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. 

 

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