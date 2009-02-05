Сотрудничество Украины и МВФ будет успешным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает на успешное сотрудничество Украины и Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в Верховной Раде.

«Пока продолжалось обсуждение вопроса о выражении недоверия правительству, я проводила дополнительно еще переговорный процесс с представителями Международного валютного фонда в Украине. Я могу подтвердить, что они продолжают работу, что они продолжают быть партнером Украины, и я думаю, что это партнерство будет успешным», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня 5 февраля, первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, отвечая на вопросы депутатов об отсутствии премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в зале во время обсуждения вопроса о выражении недоверия правительству, сообщил, что глава правительства проводит в здании Верховной Рады переговоры с руководством МВФ.