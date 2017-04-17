Экономика Китая растет быстрее, чем ожидалось

Экономика Китая растет более быстрыми темпами, чем ожидалось: в первом квартале 2017 года объем ВВП второй по величине экономики в мире увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9 процента, сообщило статистическое ведомство страны, передает «Немецкая волна».

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В прошлом году экономика КНР выросла на 6,7 процента. Это были худшие показатели за 26 лет. В последнем квартале 2016 года темпы роста экономики страны, однако, увеличились до 6,8 процента.

На текущий год правительство в Пекине прогнозировал рост в объеме около 6,5 процента.

Тем временем эксперты указывают на опасность для экономики КНР таких рисков, как рост задолженности, усиление напряженности на Корейском полуострове и неурегулированный торговый конфликт с США.