Крупные сети за полгода могут закрыть около 100 продмагазинов

Крупные продовольственные сети в течение полугода могут закрыть около 100 магазинов в Украине, если государство не предоставит сетевой рознице рефинансирование в размере 4 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор Украинской торговой ассоциации (УТА) Игорь КИШКО.

«Если государство не поддержит, рознице брать деньги неоткуда. Крупные сети в целом по стране в течение полугода могут закрыть около 100 магазинов», - сказал он.

И.КИШКО добавил, что действие меморандума сетевой розницы с Кабмином об ограничении стоимости социально значимых продуктов 10 процентами от цен производителей закончилось в 2008 году, однако ритейлеры, понимая существующую ситуацию, и сегодня выполняют его условия.

В свою очередь президент Украинской торговой ассоциации, председатель наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» Игорь БАЛЕНКО отметил, что стоимость продуктов питания растет с января т.г., однако цены поднимает не розница, а производитель. «Если потребление у производителя упало в два раза, то ему нужно поднять цену в два раза. Это закономерная вещь», - добавил он.

При этом среди причин роста цен на продукты питания он назвал долларообразующую составляющую в производстве товаров, рост курса доллара, растущие тарифы на коммунальные услуги, затраты на хранение и перевозку продукции. И.КИШКО также отметил, что поставщики вынуждены закладывать в свои цены риски нерассчетов за продукцию.

По словам И.БАЛЕНКО, оборотных средств у розницы и производителя «нет, их забрали банки», не продлевая кредиты и повышая по существующим кредитам проценты. В нынешней ситуации производитель сократил количество выпускаемых брендов, сконцентрировавшись на быстрооборачиваемых товарах.

Президент УТА пояснил, что для повышения потребительского спроса необходимо помочь либо покупателю (через ипотеку и кредиты), либо рознице.

И.БАЛЕНКО отметил, что восточный регион, где закрывается производство, «просел» и уже закрывает магазины, которые потеряли свою рентабельность.

По его данным, ни одна сеть не планирует открывать магазины в восточном регионе, все готовы выставлять на продажу магазины либо часть акций.

К примеру, потребление в Донецкой области упало на 20% в гривне по сравнению с прошлым годом. В то же время Киев и западный регион «остался на том же уровне».

По данным финансового директора торговой сети «Фуршет» Оксаны КУЛАЖЕНКО, в 2008 году убыток крупных сетей только из-за курсовой разницы составил около 1 млрд. грн. При этом еще не подсчитаны убытки сетей от кредитов, ставки по которым выросли до 30-40%.

А.КУЛАЖЕНКО сообщила, что наценка на продукты в магазинах сети в регионах составляет 11-15%, а при наценке 10-15% «мы работаем в минус». Она добавила, что за счет оборота сеть попытается выйти в этом году на нулевую рентабельность.

Как сообщал УНИАН, украинские ритейлеры просят Кабинет Министров о рефинансировании торговых сетей на 4 млрд. грн. в этом году.