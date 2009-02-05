Эмиссия гривни началась

В Украине началась эмиссия гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня высказал председатель совета Ассоциации украинских банков (АУБ) Станислав АРЖЕВИТИН во время пресс-конференции.

«Пенсионный фонд, который получил кредит от Национального банка в январе, - это эмиссия или не эмиссия? То, что Национальный банк перевел свои запланированные будущие превышенные доходы над расходами и направил в Кабмин, - эмиссия или не эмиссия?.. Я утверждаю, - сказал он, – что эмиссионный процесс в Украине начался».

По словам С. АРЖЕВИТИНА, Пенсионный фонд получил от Нацбанка около 5 млрд. грн. «И около 2-3 млрд. грн. было перечислено в бюджет Кабинета министров», - добавил он.