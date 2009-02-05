В банке “Надра” возникли проблемы с наличностью

Пенсионеры Тернопольской области, которые получали пенсии в банке “Надра”, с 7 февраля будут получать свои деньги в отделениях “Укрпочты”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области Василий КОЛОМЫЙЧУК на коллегии в облгосадминистрации.

По его словам, такое решение управление приняло из-за недостатка наличных средств в банке “Надра”. “В банке “Надра”, через который в области финансируется выплата пенсий 4171 человеку, возникла сложная ситуация из-за недостатка наличности. И уже в течение недели возле кассовых отделений и банкоматов банка скапливаются очереди пенсионеров, которые не могут получить пенсию”, – сказал В. КОЛОМЫЙЧУК.

Чтобы избежать нагнетания социального напряжения и не ухудшать ситуацию с обслуживанием пенсионеров области принято экстренное решение перевести этих пенсионеров на обслуживание из банка “Надра” в отделения “Укрпочты”. По данным В. КОЛОМЫЙЧУКА, выплата пенсий через банк “Надра” профинансирована по 6 февраля включительно. С 7 февраля будет прекращено финансирование банка и начнется финансирование „Укрпочты”.

Работники Пенсионного фонда уже начали составлять списки пенсионеров, которые обслуживались в банке “Надра”, чтобы до 7 февраля сообщить им, в каком отделении “Укрпочты” они смогут получить пенсию. “В перспективе переведенные в экстренном порядке на обслуживание в отделения “Укрпочты” пенсионеры будут иметь право выбора: продолжать получать пенсию через отделение “Укрпочты”, другие банки или банк “Надра”, если там стабилизируется ситуация”, – заверил В. КОЛОМЫЙЧУК.