Польша потратит свыше 7 млрд. евро на выплату долгов

Польша в текущем году на обслуживание выплат по внешнему и внутреннему долгу направит около 33 млрд. злотых (7,2 млрд. евро по нынешнему курсу), сообщила в четверг заместитель министра финансов страны Катажина ЗАЙДЕЛЬ-КУРОВСКАЯ.

Как сообщает TVN24, она отметила, что 75% общей суммы долга составляют выплаты по внутренним займам, которые будут выплачиваться в национальной валюте.

В то же время она назвала «серьезной» проблему ослабления польского «злотого», из-за которого значительно возрастут выплаты по внешнему долгу страны.

Заместитель министра сообщила, что в бюджете на текущий год заложена стоимость одного евро 3,35 польских злотых.

Последние несколько дней евро на рынке продают за 4,6 злотых.

Представитель Минфина отметила, что из-за такой разницы курса Польши придется в этом году дополнительно направить на выплату внешних долгов около 150 млн. евро.

Однако она отметила, что курс валюты может еще упасть.

Как сообщал УНИАН, польское правительство на этой неделе одобрило план экономии 5,6 млрд. долларов в условиях мирового экономического кризиса.

Справка УНИАН. Экономика 38-миллионной Польши в прошлом году выросла на 4,8% при прогнозе 5-6%.

В 2007 году польский ВВП вырос на 6,5% - до 422 млрд. долларов.

В 2009 году при самых благоприятных условиях польскому ВВП прогнозируют рост от 0 до 2%.