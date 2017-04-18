Нацбанк перечислит в госбюджет более 44 миллиардов гривень

Совет Национального банка Украины утвердил распределение прибыли регулятора за 2016 год в сумме 59,451 мдрд грн.

Читайте такжеСовет НБУ: цетробанк должен перечислить в госбюджет-2018 почти 48 миллиардов

Как сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook, 15,071 млрд грн прибыли будет направлено на формирование общих резервов собственного капитала Нацбанка, 44,379 млрд грн – подлежит перечислению в государственный бюджет Украины в 2017 году.

Также Данилишин сообщил, что Совет НБУ принял к сведению заключение аудиторской компании «Делойт энд Туш ЮСК» о консолидированной финансовой отчетности Нацбанка по итогам 2016 год, утвердил отчет о выполнении сметы административных расходов и консолидированную финансовую отчетность НБУ за 2016 год.

По информации Данилишина, консолидированная финансовая отчетность НБУ за 2016 год будет опубликована на сайте регулятора.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году перечислил в госбюджет 38,16 млрд грн прибыли, полученной за 2015 год.

Госбюджет Украины на 2017 год предполагает перечисление прибыли НБУ в казну в объеме не менее 45 млрд грн.