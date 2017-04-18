МВФ: в Украине преждевременно вводить накопительную пенсионную систему

Международный валютный фонд считает преждевременным введение второго уровня пенсионной системы в Украине.

Читайте такжеПенсионной реформы ожидают 12 миллионов украинцев - Рева

Об этом написал глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своей статье для ЭП.

"Введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем некоторые настаивают, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системы", - пишет ван Роден.

"Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине", - считает глава миссии МВФ в Украине.

Также он считает, что Украина в первую очередь должна найти способ уменьшить приток новых пенсионеров в пенсионную систему и нарастить поступления в Пенсионный фонд.

Ранее в МВФ заявили, что Украина не может позволить себе медлить с всеобъемлющей пенсионной реформой, в том числе путем повышения эффективного пенсионного возраста.