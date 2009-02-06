Канцлер ФРГ Ангела Меркель предостерегла от протекционизма как средства защиты национальных экономик в условиях глобального финансового кризиса, передает Прайм-ТАСС.

"Ни одна страна не действует себе во благо, отгораживаясь от внешнего мира", - заявила она накануне, подчеркнув важность усиления международного сотрудничества. В ходе встречи в ведомстве федерального канцлера с представителями международных экономических и финансовых организаций глава правительства ФРГ высказалась за тесный диалог с Всемирным банком, Международным валютным фондом и Всемирной торговой организацией о путях преодоления кризиса.

А.Меркель приветствовала смягчение сенатом США пункта "Покупайте американское" из плана Барака Обамы по стимулированию экономики США, назвав это "позитивным сигналом". США и Европа, отметила канцлер, в равной мере заинтересованы в свободных рынках. Одновременно она подвергла критике поддержку за счет бюджетных средств американских автомобильных концернов General Motors и Chrysler. Подобное субвенциорирование, подчеркнула канцлер, не должно носить длительного характера.

Глава правительства ФРГ призвала к скорейшему возобновлению Дохийского раунда - переговоров в рамках ВТО по устранению национальных торговых барьеров. По словам А.Меркель, участники встречи убеждены в том, что социальная рыночная экономика способна обеспечить устойчивый экономический рост.

В свою очередь, представители ВБ, МВФ, ВТО, а также Организации экономического сотрудничества и развития и Международной организации труда заявили о необходимости выработки Хартии устойчивого развития, в которой должны быть учтены также аспекты защиты климата.