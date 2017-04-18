Одесская таможня похвасталась рекордными перечислениями в госбюджет - 2,2 миллиарда за месяц

Одесская таможня в марте текущего года перечислила в государственный бюджет около 2,24 млрд грн таможенных платежей, что является рекордной суммой для указанной таможни.

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«Этот показатель является рекордным. За всю историю Одесской таможни времен независимости ни разу сумма ежемесячных поступлений не достигала даже 2 млрд грн», - говорится в сообщении управления Государственной фискальной службы в Одесской области.

Согласно сообщению, всего в течение первого квартала 2017 года Одесской таможней собрано более 4,803 млрд грн таможенных платежей, что на 1,760 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал преодолеть коррупцию на всех украинских таможнях и создать благоприятные условия для развития конкуренции и легального бизнеса в нашей стране. По его словам, в середине марта на Одесскую таможню была направлена специальная группа из 17 человек для правильной организации работы на таможне. Гройсман отметил, что всего за 5 дней Одесская таможня обеспечила выполнение месячного плана.

В октябре 2015 года начальником Одесской таможни была назначена Юлия Марушевская, входившая в команду экс-главы Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили. В 2015 году Саакашвили, неоднократно заявлял, что Одесская таможня управляется в «ручном режиме» - с «самыми высокими тарифами, которые спускаются из центра», а грузы «в ручном режиме распределяются по другим таможням», лишая одесских таможенников заработка. Тем не менее, после назначения на должность Марушевской ситуация со сбором таможенных платежей на Одесской таможне не улучшилась.

В начале июня 2016 года экс-глава Фискальной службы Роман Насиров заявил, что уволит Марушевскую с должности руководителя Одесской таможни к осени. Он мотивировал это тем, в частности, что Одесская таможня не выполняет планы, плохо осуществляет контроль грузов.

В свою очередь Марушевская обвинила руководство Государственной фискальной службы в препятствовании реформированию таможни, а также заявила о давлении на сотрудников ведомства. Приказом Государственной фискальной службы Украины Марушевская была уволена с должности начальника Одесской таможни в декабре 2016 года.

В начале апреля Государственная фискальная служба определила победителей конкурса на должности начальников Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской таможен.

Согласно сообщению на сайте ГФС, победителем конкурса на должность начальника Одесской таможни стал Александр Власов - начальник Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС, руководитель Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела при Министерстве финансов Украины.