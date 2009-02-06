Доллар в мире снижается к иене

Доллар снижается к иене в пятницу на предчувствии инвесторов, что данные о безработице в США оправдают худшие опасения относительно состояния американского рынка труда, сообщает Рейтер.

Аналитики ожидают, что число рабочих мест в США в январе сократилось еще более чем на полмиллиона после снижения на 524.000 в декабре и предсказывают 7,5-процентный показатель безработицы по сравнению с 7,2 процентами в декабре.

"Доллар, скорее всего, не будет делать резких движений, если только данные с рынка труда не покажут значительного ухудшения, так как инвесторы ждут деталей плана помощи американским банкам на будущей неделе", - сказал аналитик Chuo Mitsui Trust and Banking Акира Такеучи.

Доллар опустился на 0,3 процента к иене до 90,85 иен.

Евро снижается к доллару после сохранения Европейским Центробанком базовой ставки на уровне 2,0 процентов годовых. Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише дал понять, что центробанк в очередной раз снизит ставки в марте.

"Давление на евро, вероятно, сохранится, так как рынок ожидает от ЕЦБ дальнейших снижений ставок, хотя и более медленными темпами", - сказал Такеучи.

Евро упал на 0,1 процента к доллару до $1,2772 и на 0,5 процента к иене до 116,05 иен.

Фунт стерлингов остался на уровне $1,4603 после роста в четверг, когда Банк Англии снизил базовую ставку до рекордно низкого уровня в 1,0 процента годовых. По мнению аналитиков, дальнейший рост фунта пока маловероятен, так как британской экономике нужно время, чтобы начать вновь расти.