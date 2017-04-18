Платежеспособные банки Украины за два месяца заработали почти 4 миллиарда гривень

Платежеспособные банки в январе-феврале 2017 года получили 3,733 млрд грн чистой прибыли против 1,971 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, доходы банков за этот период выросли на 18,9% - до 29,502 млрд грн за счет роста комиссионных доходов.

В то же время, расходы банков снизились на 3,8% - до 25,769 млрд грн за счет процентных и прочих операционных расходов.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, банковская система Украины по итогам 2016 года обновила исторический максимум по убыткам, получив отрицательный результат на уровне 159 млрд грн. С учетом неплатежеспособных банков убыток банковской системы составил 160,143 млрд грн.

Предыдущий рекордный убыток банковской системы Украины был зафиксирован в 2015 году, когда негативный финансовый результат работающих банков составил 66,6 млрд грн.