Премьер Казахстана обещает - дефолта не будет

Банковская система Казахстана не допустит дефолтов, заявил премьер-министр Казахстана Карим Масимов, сообщает РИА Новости.

"На прошлой и этой неделе был принят ряд очень важных решений, которые позволяют нам с уверенностью сказать, что казахстанская банковская система уверенно стоит на ногах, и мы не допустим никаких дефолтов и неплатежей банков", - сказал Масимов, выступая в пятницу перед парламентской фракцией партии "Нур Отан" (единственная партия представленная в парламенте Казахстана, ее лидер - президент Казахстана Нурсултан Назарбаев).

Правительство Казахстана на этой неделе приобрело более 75% акций двух системных банков - БТА и Альянс - за 2 миллиарда долларов и девальвировало нацвалюту на 25%.

Премьер признал, что были достаточно основательные "причины предполагать, что БТА банк без помощи государства и при нынешнем составе менеджмента и акционеров не справится с трудностями".

"Без этих действий (выкуп акций БТА в госсобственность) было бы трудно осуществлять дальнейшие действия по стабилизации банковской системы", - считает он.

Сейчас, по оценке Масимова, "предприняты все необходимые шаги, и мы с полной уверенностью можем сказать - наша банковская система успешно пройдет и преодолеет все риски, которые существуют".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило в ноябре суверенный рейтинг Казахстана с ВВВ+ до ВВВ. Аналитики Fitch считают, что, несмотря на значительные меры поддержки со стороны властей Казахстана, качество банковских активов ухудшается вслед за резкой остановкой притока капитала летом 2007 года и резкой коррекцией на рынке недвижимости.