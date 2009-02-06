Цена на золото вчера выросла

Цена на золото в четверг 5 февраля выросла второй день подряд на фоне инфляционных опасений, связанных с решением Банка Англии понизить ключевую процентную ставку до 1%, сообщает k2kapital cо ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подорожали на 12 долл. до 913,60 долл. за тройскую унцию. Мартовский контракт, активность по которому была наиболее высока, подорожал на 1,3% до 914,20 долл. за унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 2,2% на отметке 12,75 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины подорожал на 1,3% до 982 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия подорожал на 2% до 202,20 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 2% на отметке 1,50 долл. за фунт.