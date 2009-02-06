Нацбанк Молдовы снизил ставку на 1,5% - до 11%

Административный совет Национального банка Молдавии (НБМ) принял накануне решение снизить базисную ставку на 1,5 процентного пункта - с 12,5% до 11% годовых.

Как сообщили РБК в НБМ, кроме того, административный совет нацбанка принял решение о снижении ставки по кредитам overnight на 1,5 процентного пункта - с 15% до 13,5%, а также ставки по долгосрочным кредитам на 0,5 процентного пункта - до 10%. Решение о снижении ставок обусловлено постоянной тенденцией снижения уровня инфляции, наблюдаемой с июня 2008г., и прогнозным сохранением нынешней тенденции в течение последующего периода.

По данным Национального бюро статистики, цены в январе 2009г. в Молдавии сократились в сравнении с декабрем 2008г. на 0,1%, зарегистрировав рост в 5,7% по отношению к январю 2008г. Снижение ставок Национального банка Молдавии и снижение инфляционных ожиданий создает благоприятные условия для снижения ставок по кредитам и депозитам.

Как отмечают в НБМ, макроэкономическая стабильность, поддерживаемая в настоящее время в Молдавии, является необходимым условием для обеспечения дальнейшего экономического роста. Нацбанк Молдавии заявил, что будет и впредь отслеживать на внутреннем и внешнем денежном, валютном и кредитном рынках и оперативно и адекватно принимать меры по обеспечению и поддержанию стабильности цен.