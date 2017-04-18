Гривня после праздников "форму не потеряла" – на межбанке 26,84 за доллар

Во вторник, 18 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,80/26,84 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеПлатежеспособные банки Украины за два месяца заработали почти 4 миллиарда гривень

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5554/28,5950 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,8646 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 164 сделки на сумму 62,78 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 14 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,81/26,84 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,4829/28,5121 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.