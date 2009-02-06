Европейский Центробанк повременит со снижением процентной ставки

Президент Европейского Центробанка Жан-Клод Трише не пожелал последовать примеру Банка Англии, вновь снизившего базовую процентную ставку. В ходе заседания ЕЦБ 5 февраля было решено оставить ставку на уровне 2 процентов, сообщает Немецкая волна.

В ходе заседания управляющего совета Европейского Центробанка (ЕЦБ) 5 февраля было принято решение оставить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 2 процентов годовых. Тем не менее глава ЕЦБ Жан-Клод Трише не исключил, что следующего снижения ставки рефинансирования можно ожидать на следующем заседании совета в марте.

Напомним, в последний раз Европейский Центробанк снижал учетную ставку в середине января 2009 года. Тогда планка была опущена на 50 базисных пунктов до 2 процентов, что стало самым низким показателем за последние три года.

Снижение учетной ставки ЕЦБ является одним из инструментов для преодоления кризисных явлений в экономике еврозоны. Однако учитывая негативное явление, сопровождающее этот процесс - инфляцию, на этот раз руководство Центробанка во Франкфурте-на-Майне решило подождать с дальнейшим понижением ставки рефинансирования.

Таким образом, базовая ставка ЕЦБ на уровне 2 процентов продолжает оставаться одной из самых высоких среди крупнейших центробанков мира. Для сравнения: в настоящий момент ключевая ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США располагается на уровне от 0 до 0,25 процента, Банка Японии - на уровне 0,1 процента, а базовая ставка британского Центробанка после сокращения 4 февраля составила 1 процент.