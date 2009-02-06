Внешнеторговый оборот России вырос
10:13, 06 февраля 2009Финансы
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В 2008 г. на 33,2%
Внешнеторговый оборот России в 2008 году составил 735,0 млрд долл. (с учетом данных о торговле с Белоруссией) и по сравнению с 2007 годом увеличился на 33,2%, в том числе со странами дальнего зарубежья – 628,5 млрд долл. (рост на 34,0%), со странами СНГ – 106,5 млрд долл. (рост на 29,0%). Об этом сообщает ФТС, передает Прайм-ТАСС.
Сальдо торгового баланса в 2008 году сохранило высокий уровень – 201,2 млрд долл. (152,2 млрд долл. в 2007 году). Со странами дальнего зарубежья сальдо торгового баланса составило 167,9 млрд долл. (129,4 млрд долл. в 2007 году). Со странами СНГ сальдо торгового баланса по сравнению с 2007 годом возросло и составило 33,3 млрд долл. против 22,8 млрд долл. в 2007 году.
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