Внешнеторговый оборот России вырос

Внешнеторговый оборот России в 2008 году составил 735,0 млрд долл. (с учетом данных о торговле с Белоруссией) и по сравнению с 2007 годом увеличился на 33,2%, в том числе со странами дальнего зарубежья – 628,5 млрд долл. (рост на 34,0%), со странами СНГ – 106,5 млрд долл. (рост на 29,0%). Об этом сообщает ФТС, передает Прайм-ТАСС.

Сальдо торгового баланса в 2008 году сохранило высокий уровень – 201,2 млрд долл. (152,2 млрд долл. в 2007 году). Со странами дальнего зарубежья сальдо торгового баланса составило 167,9 млрд долл. (129,4 млрд долл. в 2007 году). Со странами СНГ сальдо торгового баланса по сравнению с 2007 годом возросло и составило 33,3 млрд долл. против 22,8 млрд долл. в 2007 году.