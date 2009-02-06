Украина на последнем месте среди стран СНГ

В 2008 году Украина оказалась на последнем месте среди стран СНГ по темпам экономического развития, сообщает газета «Дело» данные Статкомитета СНГ.

Наименьший рост ВВП среди стран СНГ в 2008 году зафиксирован в Украине. Он составил всего 2,1%. Для сравнения, у Азербайджана, который стал лидером по этому показателю, рост составил 10,8%.

Как сообщает межгосударственный Статистический комитет СНГ, в прошлом году произошло замедление экономического роста практически всех стран Содружества. Так, в среднем рост ВВП замедлился на 3,5%, со-ставив 5%. «К концу года экономика ряда стран СНГ ощутила влияние мирового финансово-кредитного кризиса. Особенно заметным оно было в странах с относительно более высоким уровнем интеграции в мировую экономику — России, Украине, Казахстане», — говорится в отчете Статкомитета.

Столь плачевные показатели роста ВВП Украины эксперты объясняют неравномерностью развития стран СНГ. «В 90-х годах в большинстве государств СНГ наблюдался существенный экономический спад. Поэтому сейчас их высокие темпы роста говорят о том, что эти государства стараются наверстать провальный период. Но при этом достигнутый ими уровень качественно ниже, чем украинский», — считает президент Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Ярослав Жалило.

Экс-заместитель министра экономики Владимир Рябошлык поясняет, что злую шутку с Украиной сыграла экспортная ориентация экономики. Падение спроса и цен на внешних рынках существенно ударило по основным отраслям: металлургии и химической промышленности.

Свою роль в худшем среди стран СНГ результате Украины сыграл и кризис кредитования. «Украина оказалась практически отрезана от мировых рынков торгового капитала, и украинские банки должны были остановить кредитную деятельность», — комментирует аналитик инвесткомпании «Драгон Капитал» Виталий Ваврищук. Украинские компании очень активно привлекали внешние займы в 2007-2008 годах. «Часто это были короткие ресурсы, а сокращение ликвидности на мировых финансовых рынках сделало невозможным их перефинансирование», — поясняет Ваврищук.

Самая высокая инфляция в 2008 году среди стран Содружества также была зафиксирована в Украине — 25,2%. По мнению Владимира Рябошлыка, главным образом на украинскую инфляцию повлияла политика Нацбака по девальвации гривни. Это привело к удорожанию импортных товаров. Медленнее всего цены росли в Армении — в прошлом году они выросли лишь на 9%. В среднем в странах по СНГ потребительские цены увеличились на 17% против 10% в 2007 году.

В то же время доходы украинцев росли пропорционально ценам. В прошлом году номинальная заработная плата населения Украины выросла более чем на 40%. При этом рост доходов нашего восточного соседа — России — оказался самым низким в СНГ (около 20%). Эксперты объясняют это изначально более высоким уровнем доходов у россиян. Соответственно, их динамика оказалась на порядок ниже, чем у развивающихся стран.