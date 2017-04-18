НБУ опровергает обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки

Национальный банк Украины опровергает обвинения в причастности к выводу средств рефинансирования через австрийские банки, специализирующиеся на подобных услугах для клиентов из стран СНГ.

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Как сообщается на сайте НБУ, корреспондентские счета в указанных австрийских банках использовались для искусственного раздутия банками капиталов и вывода средств за рубеж.

По информации регулятора, в середине 2014 года остатки на корсчетах в таких транзитных банках 17 украинских банков составляли около 2 млрд долл. США, и именно руководство НБУ тогда выявило эту проблему и предоставило украинским банкам время до 1 апреля 2016 года для ее решения.

В сообщении отмечается, что глава НБУ Валерия Гонтарева осенью 2014 года встречалась с главой австрийского центрального банка, чтобы рассказать, какие банки на территории Австрии занимаются такой деятельностью.

В результате более половины остатков средств на зарубежных корсчетах украинских банков были погашены еще в 2015 году, и на данный момент ни один из действующих украинских банков не имеет корреспондентских счетов в таких банках-транзитерах.

При этом, из 17 банков, которые пользовались услугами банков-транзитеров, 11 были признаны НБУ неплатежеспособными. В частности, это банки «Финансы и кредит», «Дельта Банк», «Киевская Русь», «Михайловский», «Национальный кредит», «Национальные инвестиции», «Энергобанк», «Украинский профессиональный банк», «Городской коммерческий банк», «Интеграл-банк», «Экспобанк». Возвратом размещенных за рубежом средств неплатежеспособных банков занимается Фонд гарантирования вкладов в активном сотрудничестве с правоохранительными органами.

Также сообщается, что во избежание повторения этой ситуации в дальнейшем Нацбанк обязал банки, имеющие остатки на счете зарубежного банка без инвестиционного рейтинга, формировать 100-процентные резервы под эти средства, в связи с чем банкам стало невыгодно выводить средства за границу по указанной схеме.

Кроме того, регулятор осуществляет еженедельный мониторинг остатков украинских банков на иностранных корсчетах, а также активно сотрудничает с центробанками стран Европы для совершенствования системы обмена информацией о подобных операциях.

Как сообщал УНИАН, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил о расследовании фактов выведения средств рефинансирования Национального банка за пределы Украины через австрийские банки.

Согласно государственному реестру судебных решений, детективы НАБУ проводят выемки документов по делу о выведении за рубеж 12 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014-2015 годах должностными лицами НБУ по предварительному сговору с должностными лицами банков «Пивденкомбанк», «Киевская Русь», «Автокразбанк», «Терра Банк», «Городской Коммерческий Банк», «Дельта Банк», «Хрещатик», «Финансы и Кредит» при участии Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия). Также детективы НАБУ обнаружили, что услугами Meinl Bank пользовались банки «Таврика», «Финростбанк», «Интеграл-Банк».