Фунт дорожает на новостях о досрочных парламентских выборах в Британии

Британский фунт дорожает на 0,84% к американскому доллару после объявления о проведении в июне досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве, сообщает Прайм.

"К 13:34 курс фунта рос на 0,84%, до 1,2671 доллара за фунт", - говорится в сообщении.

Читайте такжеБританцы признают, что Brexit негативно повлиял на бизнес - опрос

Фунт начал резкое укрепление сразу после объявления британского премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных парламентских выборов, по итогам которых будет сформирован новый кабинет министров. Как ожидается, парламент утвердит решение о проведении выборов в среду.

Мэй объяснила необходимость проведения досрочных выборов желанием укрепить единство в правительстве в отношении начавшейся в марте процедуры Brexit.

Предыдущие парламентские выборы в Соединенном Королевстве состоялись в 2015 году, победу на них одержала Консервативная партия во главе с бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном.